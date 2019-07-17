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Джонсон собрал рекордную сумму в борьбе за кресло премьера Великобритании

  • 17.07.2019, 21:05
Борис Джонсон

Больше половины собранных средств Джонсону перевели финансисты и бизнесмены.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон побил рекорд по собранным пожертвованиям для кампании за пост премьер-министра Великобритании. В общей сумме ему удалось собрать £702 тыс. с учетом прошлогодних средств, только за последние две недели ему перечислили £200 тыс., передает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что больше половины собранных средств Джонсону перевели финансисты и бизнесмены, поддерживающие выход Великобритании из Евросоюза.

Таким образом его сборы превзошли сборы бывшего министра иностранных дел Дэвида Малибенда, которому перечислили £602 тыс. Нынешний министр иностранных дел Джереми Хант при этом ничего не собрал за последние две недели, сообщает Reuters со ссылкой на британские власти.

Джонсон победил в четвертом туре гонки за пост премьер-министра, набрав 157 голосов, второе место на этом этапе занял министр экологии Майкл Гоув (61 голос), а третье — министр иностранных дел Джереми Хант. До этого Джонсон лидировал в гонке по итогам первого, второго и третьего туров выборов.

Два кандидата, которые примут участие в финальном голосовании, будут выявлены в пятом круге выборов.

Нынешний премьер-министр Тереза Мэй объявила о своей отставке в конце мая. Свое решение она объяснила тем, что ей не удалось убедить парламентариев поддержать сделку по выходу Великобритании из Евросоюза.


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