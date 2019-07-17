Видеофакт: Водитель Lexus устроил дрифт на трехуровневой развязке в Минске 1 17.07.2019, 21:09

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Иллюстрационное фото

В этот момент на кольце находилось достаточно много транспорта, в том числе троллейбус.

Водитель устроил дрифт на развязке Дзержинского — Жукова.

Видео опасных маневров разместил на своем YouTube-канале Юра Владыко, передает tut.by.

Видео было снято вечером 16 июля. На записи видно, как Lexus IS200 проехал в заносе два круга по среднему уровню развязки Дзержинского — Жукова. В этот момент на кольце находилось достаточно много транспорта, в том числе троллейбус.