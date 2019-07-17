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Цены на нефть снижаются на статистике из США

  • 17.07.2019, 21:29

Сентябрьские фьючерсы на Brent упали до $63,87 за баррель.

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на данных о значительном росте запасов продуктов нефтепереработки в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 17 июля, передает korrespondent.net.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,48 (0,75%) – до $63,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,60 (1,04%) – до $57,02 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,85 в пользу Brent.

Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 3,6 млн баррелей, хотя эксперты рынка ожидали снижения показателя на 0,9 млн баррелей. Также запасы дистилляторов увеличились на 5,7 млн баррелей, вместо прогнозируемого снижения на 0,6 млн баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,1 млн баррелей, или на 0,7% – до 455,9 млн баррелей.


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