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Минчане «обвалили» сайт по получению электронных жировок

  • 17.07.2019, 21:43
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Сайт расчетно-справочного центра «подвис».

В Минске теперь можно оформить онлайн-заявку на получение жировок в электронном виде. Во вторник об этом сообщил tut.by. Вскоре некоторые минчане, которые захотели отказаться от бумажных платежек, стали жаловаться на проблемы с доступом к системе.

Жировки на электронную почту получают уже около 10 тысяч минчан. Теперь отказаться от бумажных платежек стало проще: если раньше собственник должен был принести заявление в расчетно-справочный центр, то теперь он может сделать это онлайн: в личном кабинете на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска.

16 июля вечером какое-то время посетители сайта не могли оформить заявку, об этом минчане сообщали в соцсетях. Этот сбой в Центре информационных технологий Мингорисполкома объяснили так:

«В связи с большим количеством переходов на сайт WWW.ЕРСЦ.БЕЛ у нас возникли небольшие технические сложности в системе. Однако сейчас проблема устранена, работа сайта возобновлена в обычном режиме. Настолько высокий интерес к новой опции стал для нас приятным открытием. Мы рады, что вы не остаетесь равнодушны. Благодарим всех, кто проявил интерес к новому сервису, и сделаем все возможное для предотвращения любых технических проблем с сайтом в дальнейшем».


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