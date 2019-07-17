Лига чемпионов: после первого тайма БАТЭ уступает «Пясту» в Гливице 17.07.2019, 21:53

В Борисове матч завершился со счетом 1:1.

В Гливице завершился первый тайм ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между польским «Пястом» и белорусским БАТЭ.

После 45 минут впереди хозяева — 1:0.

Единственный гол на счету Якуба Червиньского.

Напомним, в первой встрече команды разошлись миром — 1:1.

Победитель противостояния «Пяст» — БАТЭ во 2-м раунде Лиги чемпионов сыграет с норвежским «Русенборгом». Проигравший продолжит выступление в Лиге Европы.