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В Москве более 50 человек отравились едой из автоматов

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  • 17.07.2019, 22:04
Иллюстрационное фото

Большинство пострадавших заболели сальмонеллезом.

Число отравившихся едой из торговых автоматов в Москве превысило 50 человек

Инциденты произошли в офисных центрах в разных районах столицы РФ, передает «Эхо Москвы».

Всего были госпитализированы 26 пострадавших, шестеро из них впоследствии были выписаны.

Об отравлениях стало известно накануне. Сообщалось, что все заболевшие покупали еду в автоматах компании Healthy Food. Роспотребнадзор приостановил ее деятельность. В компании подтвердили, что проводится проверка.


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