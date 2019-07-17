В Москве более 50 человек отравились едой из автоматов 1 17.07.2019, 22:04

Иллюстрационное фото

Большинство пострадавших заболели сальмонеллезом.

Число отравившихся едой из торговых автоматов в Москве превысило 50 человек

Инциденты произошли в офисных центрах в разных районах столицы РФ, передает «Эхо Москвы».

Всего были госпитализированы 26 пострадавших, шестеро из них впоследствии были выписаны.

Об отравлениях стало известно накануне. Сообщалось, что все заболевшие покупали еду в автоматах компании Healthy Food. Роспотребнадзор приостановил ее деятельность. В компании подтвердили, что проводится проверка.