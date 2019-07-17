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Изобретательный белорус удивил литовцев спрятанной контрабандой

  • 17.07.2019, 22:10
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Белорус пытался провезти в Литву почти тысячу пачек сигарет.

Литовцы нашли контрабанду, несмотря на изобретательность белоруса. Как информирует сайт pasienis.lt, пограничники увидели почти тысячу пачек сигарет с белорусскими акцизными марками в тайниках, сделанных в колёсных арках автомобиля Volvo S60.

Происшествие случилось 16 июля в пограничном пункте в Друскининкае. 34-летнему гражданину Беларуси грозит штраф — до 6 тысяч евро. Также у него могут конфисковать автомобиль 2002 года выпуска, который остался на стоянке. Белорус получил повестку в суд.


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