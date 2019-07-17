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Иран пошел «на поклон» к США?

  • Александр Коваленко
  • 17.07.2019, 22:15

Иран может пойти на переговоры с США по ракетной программе.

Как гласит народная мудрость, “худой мир лучше доброй войны” и, похоже, именно ей решили последовать в Тегеране. Ведь если верить словам президента США Дональда Трампа, Иран готов начать переговоры по ракетной программе, что станет первым шагом к отмене американских санкций и возобновлению экспорта иранской нефти.

Эффект от этого заявления уже не заставил себя ждать и нефть сорта Brent обвалилась с отметки в $67до $64 за баррель, а WTI до $57,19 за “бочку”.

Конечно, пока это лишь заявления, прозвучавшие как от Трампа, так и от главы Госдепа Майка Помпео, подтвердившего намерение Тегерана вести переговоры. Тем не менее, даже на этой новости “черное золото” не устояло. Ведь крупные игроки рынка прекрасно понимают, что если Иран вернется в игру, в то время как его доля уже полностью компенсирована, то это попросту обвалит цены на нефть.

И в то время как США такой сценарий вполне устраивает, особенно на фоне предвыборных обещаний Трампа о низких ценах на бензин, других игроков, таких как Россия, пике цены на нефть в планы не входит.

Тем не менее, иранцы, пожившие при обильном экспорте упавшем с 2 млн баррелей в сутки до 515 тыс по достоинству оценили все “за” и “против” и решили все же не рубить сук на котором сами же и сидят, да ещё и при помощи советчиков из РФ.

Но если лишь на мгновение представить себе ситуацию, когда на рынок вернется Иран со своими лишними 1,5 млн баррелями, безудержным ростом добычи и экспорта нефти США, а также затянувшейся торговой войной Вашингтона и Пекина, что снижает импорт Поднебесной нефтепродуктов, то рынок получит не менее 3 млн баррелей не востребованной нефти в сутки!

Напомню, что в период обвала цен на нефть до $30 за баррель с 2014 по 2015 гг избыток сырья на рынке было в среднем 1,5 млн баррелей в сутки. Перспективы, не правда ли?

А потому, я только за мирное решение иранской проблемы, и как можно скорее!

Александр Коваленко,sprotyv.info


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