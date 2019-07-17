В Гомеле во время открытия нового супермаркета произошла давка 1 17.07.2019, 22:25

Фото: «Радыё Свабода»

На обещанные бесплатные пиццу и мороженое собрались 200 человек.

Новый супермаркет известной в регионах сети магазинов открылся 17 июля на Чечерской улице на окраине Гомеля.

На открытие собрались около двухсот человек, из них примерно половина - дети. Много было молодых родителей с детьми на руках, людей в возрасте, пенсионеров, передает «Радыё Свабода».

Чтобы запустить людей в здание, охранники открыли одну половину двери. Люди ринулись в узкий проход. У некоторых падали мобильные телефоны. Группа людей в возрасте, протиснувшись в дверь, чуть не упала под напором покупателей сзади. В опасности оказались некоторые дети младшего школьного возраста, которых зажали взрослые.