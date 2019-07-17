закрыть
17 июля 2019, среда, 22:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Гомеле во время открытия нового супермаркета произошла давка

1
  • 17.07.2019, 22:25
Фото: «Радыё Свабода»

На обещанные бесплатные пиццу и мороженое собрались 200 человек.

Новый супермаркет известной в регионах сети магазинов открылся 17 июля на Чечерской улице на окраине Гомеля.

На открытие собрались около двухсот человек, из них примерно половина - дети. Много было молодых родителей с детьми на руках, людей в возрасте, пенсионеров, передает «Радыё Свабода».

Чтобы запустить людей в здание, охранники открыли одну половину двери. Люди ринулись в узкий проход. У некоторых падали мобильные телефоны. Группа людей в возрасте, протиснувшись в дверь, чуть не упала под напором покупателей сзади. В опасности оказались некоторые дети младшего школьного возраста, которых зажали взрослые.

Фото: «Радыё Свабода»

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло
Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло Валерий Карбалевич
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев
Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович