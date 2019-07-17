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Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампа

  • 17.07.2019, 22:47

Ожидается, что голосование продемонстрирует расстановку сил в нижней палате Конгресса.

Палата представителей США в среду проводит голосование по поводу немедленного рассмотрения вопроса ь вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Это предложение может быть отклонено, хотя голосование может показать расстановку сил в контролируемой демократами Палате представителей, пытающейся начать процесс отстранения президента-республиканца от должности, передает «Голос Америки».

Голосование по импичменту отстаивает конгрессмен Эл Грин, демократ из Техаса, вопреки желанию спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Как Пелоси, так и другие лидеры палаты поддерживают осуществляемые Конгрессом многочисленные законодательные расследования связей предвыборного штаба Трампа с Россией, а также вопроса, имело ли место воспрепятствование правосудию со стороны президента в период расследования, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Грин использовал законодательные нормы в палате, чтобы получить два голоса в поддержку предложения об импичменте – в декабре 2017 года и месяц спустя. Палата, контролируемая в то время республиканцами, подавляющим большинством голосов отклонила его предложение. Теперь, в ситуации, когда большинство в нижней палате Конгресса составляют демократы, Грин вновь поставил вопрос об импичменте.

Пелоси блокировала инициативы, связанные с постановкой вопроса об импичменте в Палате представителей, отдавая предпочтение продолжающимся расследованиям. Она выражала опасения по поводу возможных политических последствий для демократов, стремящихся к импичменту, поскольку даже если Палата проголосует за импичмент, то маловероятно, что контролируемый республиканцами Сенат осудит Трампа двумя третями голосов, необходимыми, чтобы отстранить его от должности.


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