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Стало известно, сколько БАТЭ уже заработал в Лиге чемпионов

  • 17.07.2019, 22:41

В следующем круге борисовчане сыграют с «Русенборгом».

БАТЭ обыграл «Пяст» (2:1, 1:1) и прошел в следующий раунд. Борисовчане за выход во второй квалификационный раунд ЛЧ получат 380 тысяч евро, передает «Трибуна».

Отметим, что за участие в 1-м раунде квалификации борисовчане пополнили свой бюджет еще на 280 тысяч евро.

Таким образом, в нынешней Лиге чемпионов БАТЭ заработал уже 660 тысяч евро.

БАТЭ сыграет в следующем круге против «Русенборга».


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