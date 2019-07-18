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Конгресс США заблокировал резолюцию об импичменте Трампа

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  • 18.07.2019, 7:35
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332 конгрессмена выступили против резолюции.

Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, по результатам голосования 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 — поддержали ее.

Агентство отмечает, что голосование показало сильное разделение среди демократов.

Резолюция была предложена демократом Элоном Грином, который обвинял Трампа в расизме и женоненавистничестве.

«Это, возможно, самый нелепый и трудоемкий проект, c которым мне когда-либо приходилось работать», — написал Трамп в своем Twitter, комментируя решение Конгресса.

Он также отметил, что такое не должно повториться с другим президентом США.


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