«У нас стабильность отклеилась» 5 18.07.2019, 7:53

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Пока власти готовятся к «Дожинкам», в Борисове разрушаются жилые дома.

"У нас стабильность отклеилась", - грустно шутят жильцы дома №43 по улице Чапаева в городе Борисове Минской области. Тепловая модернизация торцевой стены, проведенная силами местных служб ЖКХ, прошла немного не так, как планировали. Плиты утеплителя удержались. А вот декоративная штукатурка, нанесенная с нарушением технологии - рухнула. К счастью, никого при этом не убило, пишет телеграм-канал NEXTA Lite.

Между тем, город готовится к проведению областных "Дажынак", которые пройдут здесь осенью. Сюда съедутся делегаты со всей Минщины, а также региональное начальство. Перед этим, как водится, всё красят, моют, убирают и в спешном порядке укладывают асфальт.

Вот только до жильцов дома на Чапаева, 43 дела никому нет: от зоны празднования "Дажынак" он далеко, и гости его вряд ли увидят. В местном ЖКХ хозяевам квартир уже заявили, что никакого благоустройства в их дворе в текущем году не планируется.

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