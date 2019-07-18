В Серебрянке мужчина стрелял по прохожим из винтовки 9 18.07.2019, 8:09

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34-летний минчанин работает сварщиком.

В милицию обратился мужчина, который рассказал, что на проспекте Рокоссовского неизвестный, стреляя из «пневматики», попал ему в руку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Милиция оперативно нашла «стрелка». Им оказался 34-летний житель Минска, проживающий на первом этаже дома на проспекте Рокоссовского, у которого проходил пострадавший.

«Оперативниками было установлено, что за несколько часов до стрельбы мужчина употреблял алкогольные напитки, а после решил поразвлечься стрельбой из имеющейся у него пневматической винтовки. В квартире у злоумышленника правоохранители изъяли упаковку с патронами», — рассказали в милиции.

Мужчина работает сварщиком на одном из предприятий столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Милиция передала в СК материалы проверки. В отношении «стрелка» может быть возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 («Хулиганство») УК Беларуси. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет.