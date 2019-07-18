Алексей Бага: Вышли Милич и Мукама – и перевернули игру 2 18.07.2019, 8:37

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АЛЕКСЕЙ БАГА

Наставник БАТЭ рассказал, как удалось выиграть у «Пяста».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Пястом» (2:1) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

— Изначально в стартовый состав на матч был включен Виллюмссон. Почему он не смог выйти на поле?

— К сожалению, на предыгровой разминке Виллюм получил повреждение. Поэтому пришлось вносить коррективы — выпустили Березкина.

— Первые минут 70 БАТЭ не совсем удались…

— Не сказал бы, что все это время с нашей стороны была плохая игра. Мы пропустили, тем не менее наша задача не изменилась — требовалось забивать. Единственное, делали много брака в простых ситуациях, вследствие чего оставались без мяча. А так обычный добротный еврокубковый матч.

— То есть все для вашей команды сегодня складывалось по сценарию?

— Сценарий можно написать какой угодно, однако главное в таких поединках — результат. Мы его достигли и очень довольны.

— Можно ли сказать, что БАТЭ добился своего в этом матче прежде всего за счет опыта?

— Конечно. На сто процентов. Кадровая ситуация у нас действительно не лучшая. И мы оставили в запасе тех же Милича, Мукама — людей, имеющих опыт и мастерство, с прицелом на усиление. Оба вышли — и перевернули игру.

— Сегодня трибуны поддерживали и вашу команду, часто скандировали «БАТЭ!» Создало ли это атмосферу домашнего поединка?

— Да, хотелось бы отметить этот момент. В Европе на футболе всегда хороший антураж, а когда трибуны поддерживают не только своих, но и соперников — это очень здорово. Огромное спасибо фанатам и БАТЭ, и «Пяста». Это было нечто!

— Проблемы с составом у вас остаются. Филипенко, Дубайич, Виллюмссон, сегодня оказывали помощь Чичкану в конце встречи. Можете ли озвучить перспективы восстановления этих ребят?

— У Чичкана все нормально — был ушиб бедра. Филипенко сегодня прооперировали в Италии — выбыл на месяц с небольшим. По Виллюмссону разберемся по прилете в Беларусь — сейчас трудно делать какие-то прогнозы. Дубайич вот-вот появится, плюс, не стоит забывать, возвращается Драгун. Спокойно относимся к этой ситуации. Сейчас наша задача — восстановиться и готовиться дальше.

— Следующий лигочемпионский соперник БАТЭ — «Русенборг». Что можете сказать по этому поводу?

— Прямо сейчас только то, что следующий соперник БАТЭ — «Русенборг». Все.

— Удивил ли вас чем-то «Пяст» в ответном сражении?

— Соперник очень серьезный и мастеровитый. Но это футбол. Хозяева забили один мяч, мы два — и пробились в следующий этап.

Напомним, что БАТЭ смог обыграть «Пяст» со счетом 2:1, уступая после 80 минут со счетом 0:1. В следующем раунде борисовчане сыграют с норвежским «Русенборгом».