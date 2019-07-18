Какой план «интеграции» повез Лукашенко в Санкт-Петербург? 30 18.07.2019, 8:56

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Фото: globallookpress.com

Планируется подписание 26 договоров Беларуси с РФ.

Переговоры о «союзном государстве» России и Беларуси начались в закрытом формате на высшем уровне – между правителями государств, сообщает «Белсат».

Что повез Лукашенко в Россию и с чем будет возвращаться?

«В Питере всегда интересно», – приветствовал Лукашенко город, в котором завтра состоятся переговоры. Вчера со своим коллегой он посещал Ваалам, а сегодня – присоединится к IV Форуму регионов России и Беларуси, который работает в Петербурге.

«Встреча наших двух руководителей направлена на углубление наших отношений и интеграции в рамках «союзного государства», – рассказал Олег Мельниченко, комитет Совета Федерации.

В течение 4 дней участники Форума подпишут 26 договоров, сообщил экс-помощник Лукашенко. Александр Субботин, министр Евразийской экономической комиссии:

«И промышленность, и госрегулирование, и блок фитосанитарных мер и других мер, где есть что совершенствовать».

Договорились, что унифицируют правила поступления в вузы стран, а также до конца года подпишут Соглашение о взаимном признании виз. В плане Форума регионов все прозрачно, в зале работают СМИ.

По-иному обстоят дела на переговорах об интеграции в «союзное государство».

Уже четвертый месяц стороны строят двусторонние отношения, не предупреждая общественность о содержании сделок. Накануне визита в Россию Лукашенко заявил:

«Мы ответили на самый главный вопрос, который подбрасывался со всех сторон (не знаю с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России».

Фраза о поглощении России повеселила госсекретаря «союзного государства», ибо такой вопрос не возникал никогда, чего не скажешь об обратной модели…

Накануне «петербургского» визита Министерство иностранных дел Беларуси снова напомнило: интегрируемся в «союз». Посол в РФ Владимир Семашко еще раз проговорил проблемы, которые хочет решить Минск: компенсация Москвой налогового маневра, ценообразование на газ, экспорт мяса и молока, продвижение нашей промышленной продукции на рынок соседки. Требования Москвы по-прежнему неизвестны.