«Идея Минздрава с чеками на импортные лекарства выглядит смешно» 16 18.07.2019, 9:06

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Фото: Shutterstock

Непонятно, что задумали чиновники от медицины.

Минздрав предложил белорусам прислать фото чеков на лекарства, купленных за границей, если их цена отличается от цен на аналогичные препараты в Беларуси. Предложение вызвало острую реакцию жителей нашей страны и породило больше вопросов, чем ответов:

«Люди пишут, что препараты для лечения аллергии в Москве дешевле в 3,5 раза. Некоторые лекарства для сердечников в 3 раза дешевле в Литве и в 4 раза в Польше».

«А можно чеки на памперсы присылать? В Белостоке дешевле на 20 рублей».

«Присылайте чеки, а мы вам подготовим новый список, запрещенный к ввозу», - отреагировали белорусы.

Зачем Минздрав выступил с таким предложением? Есть ли разница между белорусскими и импортными препаратами? Почему государство выступает регулятором на фармацевтическом рынке страны?

Charter97.org задал эти вопросы белорусскому ученому-физику, кандидату техническим наук, экс-секретарю комиссии по расследованию причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Верховном Совете СССР Юрию Воронежцеву.

- Когда я был молодым, то не представлял, что существует такая статья расходов - «на лекарства». А сейчас, к сожалению, я не такой молодой и несколько серьезных заболеваний имею. Поэтому мне эта тема близка. Если говорить о людях, которые вынуждены часто покупать лекарства, то ситуацию я бы оценил так: зачастую приходится делать выбор между лекарствами и продуктами питания.

Лекарства по отношению к зарплатам, пенсиям, средним доходам среднего белоруса, очень дорогие. Я имею в виду эффективные лекарства, которые действительно работают. Те же антибиотики, которые действительно помогают. Если брать по отношению к средней пенсии, то курс лечения составляет четверть этой пенсии, а то и треть. Я считаю, что у нас в стране очень дорогие лекарства.

Что касается инициативы Минздрава - их тяжело понять. Ведь в Беларуси есть сайт таблетка.бай. Туда заходишь, вводишь населенный пункт, вводишь название лекарства и получаешь список аптек, где этот препарат есть в наличии. Получаешь телефон и его цену. Есть возможность зарезервировать лекарство и так далее. В любой другой стране есть точно такой сервис. Непонятно, почему нельзя поручить какому-нибудь стажеру в Минздраве, чтобы он за две недели «прошерстил» все польские, литовские, украинские сайты и выяснил цены, за которые можно купить препарат.

А если люди будут присылать чеки, то очень сложно получить среднюю цену. На это понадобится два года. Все это выглядит просто смешно.

- Логично было бы сравнить качество белорусских и импортных препаратов. Нередко можно услышать нарекания на наши лекарства. Согласны ли вы с ними?

- Я на себе испытывал ряд препаратов, в частности - связанных с лечением онкологических заболеваний. В 2010 году я проходил курс химиотерапии с использованием швейцарских и американских препаратов (отдам должное, курс проходил бесплатно), то в этом году я проходил тот же курс, но с дженериком «белорусского разлива».

Я бы сказал, что побочные явления были более ярко выражены. Это, безусловно, может быть субъективным фактором, связанным с особенностями моего организма. Но я это испытал на себе.

Все еще зависит от того, о каком препарате идет речь. Многих в Беларуси просто нет в производстве, особенно это касается новейших разработок США, которые являются лидером по количеству новых лекарств.

А «белорусские дженерики» (собственных разработок у нас нет), это препараты у которых нет патентной защиты в мире. Я не хочу сказать устаревшие, дипломатичнее будет сказать «зарекомендовавшие себя в мире», а теперь выпускающиеся у нас.

- У многих иностранных препаратов нет аналогов в нашей стране. А привезти импортное лекарство не всегда получается. Иногда в нашей стране просто может быть лицензии на него. Получается замкнутый круг.

- Один раз я хотел привезти лекарство для близких людей. Обратившись в таможню и узнав, какие у меня могут быть проблемы, я просто не стал этого делать.

В Беларуси это действительно является проблемой. У нас в свое время не было лекарств от гепатита С. Импортные стоили просто бешеные деньги. Курс лечения от гепатита С, который бы помог вылечиться от данной болезни с вероятностью около 50%, cтоил от 8 до 12 тысяч долларов. Цена варьировалась от генотипа вируса.

Прошло продолжительное время пока появился белорусский дженерик и цена упала до 700-800 долларов. Я бы еще отметил, что в примере препарата от гепатита С было сильное давление людей, которые заболели этой болезнью, их близких. Было создано общественное объединение, которое «бомбило» Минздрав письмами и обращениями.

- Многие белорусские больницы не принимают иностранные препараты. К примеру - при анализе на онкомаркеры. Как вы это прокомментируете?

- Во всех наших клиниках четко определенные протоколы лечения и ограниченный список препаратов, которые должны при этом использоваться. И, к сожалению, это никак нельзя «объехать». Пока у нас какой-то препарат не будет сертифицирован, то ничего сделать нельзя. Другое дело, что некоторые врачи, особо продвинутые, зная, что какой-то препарат широко используется в течение трех - пяти лет за рубежом, неофициально идут на то, чтобы их пациенты использовали этот препарат. Я знаю такие примеры и, кстати, с очень хорошими результатами.

- Был громкий случай, когда из белорусских аптек пропал «Колдрекс», «Фервекс» и «Терафлю». Можно ли государству выступать регулятором в подобных вопросах?

- У каждого были в аптечке эти препараты, я уже не говорю о том, что в командировках и поездках всегда везли с собой несколько пакетиков.

Я бы назвал это просто глупостью. Когда зарекомендовавшие себя, популярные, действенные препараты задвигаются и заменяются чем-то другим. Для нас это глупость, но за этим стоят коммерческие интересы и стремления конкретных производителей. Понятно, что «Колдрекс», «Терафлю», в состав которых входят противовоспалительные, жаропонижающие вещества, можно заменить отечественными препаратами. Но ведь это очень удобные, всем привычные и эффективные препараты.

- После Чернобыля в нашей стране настоящий всплеск онкологии, проблем с щитовидной железой, других заболеваний. Не кажется ли вам лицемерием, когда Минздрав занимается популизмом вместо того, чтобы делать реальные шаги по либерализации фармацевтического рынка?

- Наша медицина очень бедная, что бы нам не «впаривали» по телевизору, что к нам едут лечиться из других стран, что у нас развит «медицинский туризм». Если и едет какой-нибудь иностранец едет в нашу страну, то он отодвигает из очереди белоруса. Такие случаи были. Cоздается видимость того, что у нас благополучие.

Посмотрите рейтинг нашей страны по расходам на душу население на медицину. Если брать страны Европы - то у них больше в несколько раз, а если брать США - в 15-20 раз. У нас очень бедная медицина. С одной стороны, я очень злюсь на чиновников от Минздрава, есть у меня с ними свои счеты. Одно время даже с министром здравоохранения я переписывался. Но с другой стороны - «не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет».

У нас идут колосcальные средства на праздники, спортивные мероприятия, в которые вливаются миллионы долларов, а с другой - больничные кровати, которым по 50 лет. А люди лежат на них после операций. Один туалет на несколько комнат. Вот такая у нас медицина в стране.