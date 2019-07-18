Защитница «тунеядцев»: Приходится отстаивать свое право на массовые мероприятия 1 18.07.2019, 9:47

Мария Тарасенко

Мария Тарасенко рассказал о драматичной борьбе и абсурде властей.

В Гомельском областном суде состоится рассмотрение первой апелляционной жалобы Марии Тарасенко на решение суда Добрушского района о запрете шествия против восстановленного декрета «О тунеядцах», сообщает «Радыё Рацыя».

Заявительница, активистка независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Мария Тарасенко, заявляет, что стремится использовать все правовые механизмы для борьбы с антиконституционным декретом.

«Это очень интересная и серьезная проблема. Даже не столько серьезная, сколько драматическая и по многим моментам она просто абсурдна. И приходится в таком виде это доказывать через суд свое неотъемлемое право на проведение массовых мероприятий», - говорит Мария Тарасенко.

Открытое судебное заседание по делу Марии Тарасенко начнется 18 июля в 11.30 в Гомельском областном суде.