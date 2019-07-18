Илон Маск разработал технологию для чтения мыслей людей 15 18.07.2019, 9:59

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Илон Маск

Для этого придуманы специальные нити.

Компания Илона Маска Neuralink, которая занимается созданием интерфейсов "мозг-компьютер", впервые представила некоторые свои разработки. Целью разработчиков является вживление в мозг парализованных людей устройств, которые позволят им управлять смартфоном или компьютером, сообщает unian.net со ссылкой на The Verge.

Одной из первых разработок стали гибкие "нити", которые с меньшей долей вероятности, чем материалы, использующиеся сейчас, нанесут мозгу какой-либо ущерб. Толщина нитей составляет четыре-шесть микрометра, то есть, они тоньше человеческого волоса.

Кроме того, Neuralink создала машину, которая может вживлять такие нити в мозг. Специальное устройство, похожее на швейную машинку и использующее высококачественную оптику, способно автоматически вживлять нити за одну минуту, не затрагивая при этом кровеносных сосудов.

В будущем специалисты Neuralink намерены использовать лазерный луч для прохождения сквозь череп, который заменит бур. Как сообщили представители Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах и в 87 процентах случаев робот успешно вживил в их мозг нити-имплантаты.

Во время недавнего эксперимента в лаборатории в Сан-Франциско нить, вживленную в мозг грызуна, подключили к USB и смогли передать информацию из ее головного мозга компьютеру.

При этом программное обеспечение - чип - записывало и анализировало мозговую активность подопытного животного, измеряя силу мозговых волн. Объем полученных данных в десять раз превысил количество информации, которое могут собрать современные датчики, подчеркнули разработчики.

По словам Маска, они намерены провести эксперименты на людях к концу следующего года. Он также отметил, что такие нити уже прошли испытания на животных и "обезьяна смогла управлять компьютером с ними в мозге". Маск также заявил, что в будущем с помощью разработки намерен добиться симбиоза человеческого мозга и искусственного интеллекта.

"Это может прозвучать довольно странно, но в итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете ее выбрать, если захотите", - заявил Маск на пресс-конференции, которая состоялась вечером во вторник в Сан-Франциско.

По задумке разработчиков, устройство с аккумулятором, которое будет передавать данные на компьютер по беспроводной сети, планируют располагать за ухом человека.

Предварительно в черепе будут просверливать четыре отверстия диаметром в восемь миллиметров, затем в разные части мозга вживят нити. По словам специалистов, первые операции будут проводить под общим наркозом, а впоследствии для установки чипа могут использовать лазер. Самим устройством можно будет управлять с помощью смартфона.

Цель разработки - чтобы у парализованных людей появилась возможность буквально силой мысли набирать текстовое сообщение или электронное письмо со скоростью 40 слов в минуту, перемещать курсор по экрану и тем самым просматривать веб-страницы.

Руководство компании также сообщило, что Neuralink собирается отправить запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний новой технологии на людях.

К тестам могут приступить уже в следующем году Как сообщал УНИАН, в 2017 году глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил, что работает над развитием нейроинтерфейсов, которые позволят соединить компьютер с человеческим мозгом.

Отмечалось, что технология "Нейронное кружево" должна обеспечить некий симбиоз человеческого мозга и машин и впоследствии облегчить использование искусственного интеллекта для повышения мозговой активности.