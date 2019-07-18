Александр Невзоров: Как богата палитра русского вранья 9 18.07.2019, 10:19

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Александр Невзоров

Неважно, что это: Донбасс, «Курск», «Лошарик» или МН17.

– История малазийского «Боинга» подарила нам возможность убедиться в том, насколько колоссальна, как богата палитра русского вранья на любую тему, – рассуждает известный российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – То есть мы видели вранье во все его видах. Тут сказался, вероятно, такой мощный тренажер лжи как русская литература. И подтверждена информация все всегда отрицать до конца. Неважно, что это – Чернобыль, тот старый корейский «Боинг» 83-го года, заварка донбасской бойни, всякие «Курски», «Лошарики», – мы, благодаря этой истории с малазийским «Боингом», имеем возможность созерцать всю палитру государственной лжи.

Но надо сказать, что государственный аппарат добился своего. Он сделал то, что хотел. Самым главным было – тянуть время.

И в Кремля, оказываются, в общем, не только дураки. Я всю эту историю наблюдал со скрытым злорадством и, я бы сказал с некоторым удовлетворением. Надо сказать, сработана она неплохо. Почему я это говорю?

Потому что в свое время по просьбе Виктора Степановича Черномырдина я написал методичку о том, как уводить людей от сложных проблемных новостей, как с этими новостями и с их действием бороться. И вот я вижу, что это методичка соблюдена. Я вам могу рассказать. Это любопытно.

Задача очень простая. Понятно, что правда все равно рано или поздно раскроется. И технология смягчения этой правды заключается в том, что сперва тема теряет медийный градус, она перестает быть информационным товаром номер один. Конечно, количество покойников держит новость на плаву, потому что 298 покойников, они обладают очень большой живительной силой для новости, примерно в 298 раз больше, чем «Крот» Алибасова или святость Началовой.

Но и эта острота проходит. Потом она начинает вообще девальвироваться. И начинается период усталости от темы. Обычно это 3-й, 5-й 6-й месяц – серьезная усталость, «надоедалистость» этой темы. И вот, когда возникает усталость от этой темы, очень важно вновь насытить информационный рынок информацией, повторением и постоянными ссылками, чтобы эта тема вообще набила оскомину.

И, кстати говоря, если вы посмотрите на эту историю с малазийским «Боингом», именно по нотам так все и происходило.