Семашко пожаловался, что Россия закрыла выход на рынок «Гомсельмашу» 18 18.07.2019, 10:48

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Белорусский посол в РФ рассказал о новой «торговой войне».

На российском рынке не должны быть дискриминации белорусской продукции. О таком заявлении белорусского посла в России Владимира Семашко сообщает БелТА.

При этом посол заявил, что на российском рынке существует дискриминация белорусской продукции. Как пример он упомянул, что в прошлом году уменьшились поставки молока из Беларуси в Россию и в этом году такая ситуация сохраняется. Для 62 белорусских молочных предприятий сегодня российский рынок закрыт полностью или частично. В такой же ситуации оказались около 40 мясоперерабатывающих и восемь рыбоперерабатывающих предприятий. "Это нонсенс, так не должно быть. Наш продукт нормальный и имеет соответствующую и заслуженную репутацию на российском рынке", — возмутился дипломат.

Есть проблемы и с поставками белорусской техники в Россию. Например, на 40% снизился экспорт "Гомсельмаша". "Абсолютно конкурентоспособная продукция, но есть барьеры", — констатировал Семашко.