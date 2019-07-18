Как правильно пить алкоголь, чтобы не поправляться 7 18.07.2019, 11:05

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Что говорят специалисты?

Летний вечер с бокалом просекко в приятной компании близких друзей. Что может быть лучше? Но что делать, если весы все еще не показывают заветную цифру, купальник стыдливо прикрывается парео и этот понедельник был выбран для начала новой ЗОЖной жизни, пишет from-ua.com.

Отказываться от игристого или все-таки можно?

Начнем, пожалуй, с самого главного – все зависит от количества. Вспомним француженок, которые не заканчивают день без бокала вина, но и выглядят, скажем так, вполне неплохо.

Одна из причин того, что большинство диетологов категорически запрещает своим клиентам употребление алкоголя при похудении, состоит в том, что алкоголь содержит достаточно много калорий (в 1 гр. – 7 ккал). Еще большая проблема состоит в том, что эти калории пусты, то есть они не имеют никакой пищевой ценности в виде белков, жиров и углеводов. Таким образом вы просто выпиваете лишние калории, даже не осознавая этого. Сюда же добавим закуску (в большинстве случаев калорийную) и все – привет профицит, пишет Ivona. А как мы уже знаем, профицит калорий и является причиной того, что мы набираем лишний вес.

Вторая и достаточно распространенная причина - психологическая. Когда вы пьете алкоголь, вы автоматически забываете о том, что находитесь на диете, да и калории, скажем честно, перестаете считать. Кроме того, алкоголь повышает аппетит и тягу к соленой и жирной пище.

Существует еще ряд физиологических причин, из-за которых алкоголь в принципе не считается чем-то здоровым и полезным для нашего организма. Сюда относится и то, что алкоголь мешает синтезу белка в организме и препятствует восстановлению мышечной ткани (поэтому исключаем в день тренировок и желательно после), снижает уровень тестостерона, вымывает витамины и минералы.

«А как же польза красного вина?» - спросите вы. Действительно, ходят целые легенды, (особенно у жителей стран, где вино – национальный напиток), что ресвератрол в составе красного вина – прекрасный антиоксидант, который и оздоровит, и молодость продлит. К сожалению, достоверных научных доказательств таких волшебных свойств нет, и антиоксидантная активность ресвератрола из вина практически не отличается от других антиоксидантов. К тому же нет разницы между сортом и цветом вина по количеству содержания в нем ресвератрола.

Но не спешите выкидывать бутылку дорогого вина, припасенного на случай внезапной встречи старых подруг. Существует несколько простых правил, которые помогут вместить бокал алкоголя в ваш рацион худеющего человека.

Что пить?

От того, что вы выбираете в качестве напитка, зависит число калорий, которые вы получите в итоге. Лучше всего отдать предпочтение «чистым» напиткам, а не коктейлям, в которые помимо сиропов добавляют сахар. Самыми низкокалорийными алкогольными напитками, считаются те, чье происхождение исключало сахарные и сладкие фрукты (например, водка, бренди, текила, виски, джин). Если же вы выбираете вино, то отдайте предпочтение сухому сорту и убедитесь, что производитель не подслащивал напиток добавленным сахаром.

А вы разбавляете?

Речь идет не о некачественном или поддельном алкоголе, а о способе изменения калорийности напитка путем нехитрого смешивания с диетической содой или тонизирующей водой без сахара. А если вы еще добавите лимона и льда, тогда калорийность вашего напитка снизится еще больше.

Сколько пить?

Точнее всего на этот вопрос можно ответить фразой – «мало». Потому что нормы у всех разные. На скорость расщепления алкоголя в организме влияет множество факторов, таких как вес, возраст, активность, сопутствующая еда и т.д.

Стандартный размер напитка и рекомендации по употреблению алкоголя отличаются в разных странах. В Соединенных Штатах стандартный напиток содержит приблизительно 14 граммов чистого алкоголя, что обычно составляет 355 мл обычного пива или 150 мл вина. В соответствии с Диетическими рекомендациями для американцев, Министерства сельского хозяйства США и Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, умеренное употребление алкоголя предполагает до одного напитка в день для женщин и до двух напитков в день для мужчин.

Эксперты Международной организации труда и Всемирной организации здравоохранения выделили норму 12,8 грамм чистого спирта.

Но, так как мы говорим о потреблении алкоголя в период похудения, то эти нормы можно смело делить на два и позволить себе такой отдых максимум 2 дня в неделю. Ведь нашему организму помимо калорий нужны еще и белки, углеводы и жиры. Поэтому один бокал вина никак не застопорит процесс похудения, а вот 4 уже могут вполне стать причиной перебора дневного калорожа.