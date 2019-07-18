Опрос: Как украинцы проголосуют на парламентских выборах 18.07.2019, 11:32

В Верховную Раду Украины проходят пять партий.

49,5% украинцев готовы поддержать партию "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную Раду.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", сообщает "Новое время".

За партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" готовы проголосовать 10,5% избирателей, за партию "Европейская Солидарность" — 7,7%, за "Батькивщину" — 6,9% и за партию "Голос" — 5,9%.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8% украинцев, "Оппозиционный блок" — 3,1%, Рейтинг других политических сил — менее 3%.