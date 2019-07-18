В Бресте застрелился бывший водитель замгоссекретаря Совета безопасности? 18.07.2019, 11:36

Молодой офицер застрелился из табельного пистолета.

В Бресте покончил с собой очередной сотрудник силовых структур. Тело мужчины обнаружили в его квартире. Информация об этом появилась в телеграм-канале NEXTA. Рядом лежала предсмертная записка, которая сразу же была изъята «кем положено», и о ее содержимом источники не в курсе. Известно, что сотрудник застрелился из табельного пистолета.

В управлении Следственного комитета Беларуси по Брестской области признали, что погибший работал у них водителем. Неофициально известно, что не простым водителем - молодой офицер возил лично главу Брестского УСК Александра Рахманова, который 11 июня ушел на повышение в Минск. Лукашенко своим указом назначил его заместителем государственного секретаря Совета безопасности - на место ныне сидящего под следствием Андрея Втюрина. А личный водитель Рахманова остался в Бресте.

Как впоследствии установила экспертиза, молодой офицер застрелился около 4:00 утра 15 июля. Выстрел слышали соседи - дом строился для сотрудников силовых структур Брестчины, которые в нём, в основном, и проживают. Ошибиться они не могли. Однако попасть в квартиру погибшего сотрудники следственно-оперативной группы и медики скорой помощи смогли лишь в 23:00 вечера. Для проникновения в помещение пришлось привлекать спасателей МЧС со спецоборудованием.

Во всей истории много загадочного: есть пока не проверенная информация, что погибший на самом деле служил не в СК, а в КГБ. Впрочем, он мог и совмещать работу в двух ведомствах сразу: практика упраздненного еще в 1990-м году советского 9-го управления (личная охрана крупных силовиков и чиновников) никуда в Беларуси не делась. Однако самое туманное здесь - истинные причины самоубийства молодого офицера. О них нам вряд ли расскажут. Или что-нибудь соврут.