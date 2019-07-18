Business Insider: Россия позаимствовала у «Исламского государства» идею насчет нового оружия 6 18.07.2019, 12:09

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Им могут оснастить российских наемников в Сирии.

Специальные квадрокоптеры с взрывными устройствами разработаны на основе опыта террористов «Исламского государства» в Сирии. Они тоже использовали бытовые дроны для того, чтобы сбрасывать бомбы.

«Это очень тактический аппарат. Мы говорим о небольшом беспилотном летательном устройстве с небольшим радиусом», - пояснил Business Insider исследователь CAN Corporation и научный сотрудник по исследованию России в American Foreign Policy Council Сэмюэл Бендетт (перевод – unian.net).

«В общем, они, вероятно, будут способны сбросить несколько гранат или бомб», - добавил он. Читайте также Bloomberg: Оборонпром России погряз в долгах и задыхается из-за милитаризма Путина На данный момент не существует таких небольших беспилотников, способных нести оружие.

Но российская газета «Известия» процитировала источник в Министерстве обороны РФ, которое заверило, что взятие на вооружение таких аппаратов «неизбежно».

В свою очередь, Бендетт допустил, что это вполне вероятно, учитывая то, что превратить такие небольшие летательные аппараты в ударные достаточно несложно.

«Я бы сказал, это может произойти относительно быстро», - сказал эксперт. Издание напоминает, США были одной из первых стран, которые начали использовать беспилотные летательные аппараты в военных целях.

Некоторые американские ударные беспилотники даже больше, чем самолеты, и несут на борту сенсоры разведки и ракеты. К примеру, размах крыльев MQ-9 Reaper даже больше, чем у истребителя F-16.

Тем временем, никто не рассматривал небольшие беспилотники как оружие, пока террористы «Исламского государства» начали использовать их в боях. Читайте также На фоне Су-57: появился снимок нового российского ударного беспилотника «Вдруг ИГИЛ сделало поворот на 180 градусов и превратило эти очень простые устройства в смертельное оружие», - сказал Бендетт.

По его словам, службы безопасности России уже используют небольшие беспилотники для разных целей. Однако, до настоящего времени они не несли на борту оружие.