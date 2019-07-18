Они умеют делать две вещи - врать и воровать.

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области РФ сегодня ночью отключились от сети. Причина ЧП - короткое замыкание, пишет Telegram-канал "Баста!".

Замыкание, Карл! Соединились два проводка - и ЧП, отключение АЭС, риск крупной аварии, повторение кошмара, о котором хорошо помнят наши родители.

По словам официальных лиц, "радиационный фон в порядке и повреждений на станции нет".

То же самое они говорили 30 с лишним лет назад, где-то в начале мая 1986 года. Советские власти долго скрывали правду о взрыве в Чернобыле, наплевав на жизнь и здоровье миллионов граждан. Врали даже тогда, когда пришлось признать, что авария на ЧАЭС была. Спустя пару недель после взрыва.

То же самое мы услышим, когда рванет лукашенковская АЭС в Островце, реактор которой спроектирован по тому же типу как и на Калининской. А в том, что это произойдет, мало кто сомневается. После "кровавого салюта". После сходящих с рельсов товарняков. После грязной нефти и разбитых дорог. После ежедневных новостей о воровстве чиновников.

Они не умеют строить. Они не умеют работать. Они умеют делать две вещи - врать и воровать. Результаты мы видим каждый день. Только не у всех будет шанс узнать, чем закончится авантюра с АЭС, если ее все-таки запустят.

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