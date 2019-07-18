«Cами врачи говорят, что белорусские аналоги лекарств хуже» 7 18.07.2019, 13:05

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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доверяют ли белорусы отечественным препаратам?

Минздрав предложил белорусам прислать фото чеков на лекарства, купленных за границей, если их цена отличается от цен на аналогичные препараты в Беларуси. Предложение вызвало острую реакцию жителей нашей страны и породило больше вопросов, чем ответов.

Один из них - доверяют ли белорусы отечественным препаратам.

«Радыё Свабода» задала этот вопрос на улицах Минска.

«У нас дорого. А за границей в два раза дешевле. Да, почти в два раза».

«Покупала в Литве несколько раз. Во Франции покупаю то, что мне нравится».

«Мне пришлось покупать лекарства. Но в Беларуси я не нашла того, что мне нужно была. Мы ездили в Москву».

«Когда выпьешь, именно иностранные лекарства, чувствуешь себя лучше».

«К белорусским пока не привыкла, пользуюсь импортными».

«Как-то европейской фармацевтике больше доверяю».

«Белорусские мне не помогают, они какого-то другого качества».

«Cами врачи говорят, что белорусские аналоги лекарств хуже», - заявили собеседники «Радыё Свабода».