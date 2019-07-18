Зеленский предоставил гражданство Украины двум белорусским добровольцам 1 18.07.2019, 13:24

Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Денис Прохоров и Сергей Алексеевич получили украинские паспорта.

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в гражданство Украины девять иностранцев. Соответствующий указ от 18 июля опубликован на сайте главы государства.

Зеленский ввел в украинское гражданство семь лиц, которые представляют государственный интерес для Украины: Сергея Алексеевича, Дениса Прохорова, Никиту Макеева, Андрея Ковниренко, Сергея Гноевого, Нугзара Канделаки и Станислава Гибадулина, пишет "Гордон".

Кроме того, Зеленский ввел в гражданство двух иностранцев за выдающиеся заслуги перед Украиной: Алексея Сивохина и Дмитрия Фомина.

"Українські новини" отмечают, что Алексеевич и Прохоров являются уроженцами Беларуси, Канделаки – Грузии, Гибадулин – Молдовы. Остальные иностранцы, которые, согласно указу главы государства, получат украинский паспорт, являются уроженцами России.