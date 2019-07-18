У вдовы Рыгора Бородулина - огромная задолженность за электричество 1 18.07.2019, 13:33

Валентина и Рыгор Бородулины

Фото: Еврорадио

Валентине Бородулиной отключили свет.

Валентине Бородулиной, вдове классика белорусской литературы, поэта Рыгора Бородулина, нужна помощь. У нее образовалась большая задолженность за коммунальные услуги. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал журналист Глеб Лободенко, пишет tut.by.

— У Валянціны Міхайлаўны Барадулінай склалася непрыемная сітуацыя — адключылі святло, ужо тыдзень яна сядзіць у цемры. Лядоўня размарозілася, пліта электрычная — таксама карыстацца немагчыма, гарбаты не пап’еш. Запазычанасць за святло — 917 рублёў, — написал Лободенко.

Помочь Валентине Бородулиной может каждый читатель через систему ЕРИП. Необходимо выбрать систему ЕРИП — Коммунальные платежи — Электро-, теплоснабжение — Минск — Минское МРО — Эл. энергия (платеж без базы) — ввести личный номер 451 831 132. После этого проверить данные абонента, ввести сумму и оплатить.

— Не бойцеся, што мы разам аплоцім лішняга, наперад. Улічваючы сітуацыю, гэта будзе нават лепей, — написал Лободенко.