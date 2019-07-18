Бессмертный: Украина договорилась об обмене военнопленными по схеме «208 на 69» 18.07.2019, 13:54

РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ

ФОТО: GLAVCOM.UA

Процедура займет нескольких месяцев.

На переговорах в Минске стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "208 на 69". Об этом сегодня во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале "Громадське Телебачення" сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, сообщает "Гордон".

"Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69", – подчеркнул Бессмертный.

По его словам, это была инициатива украинской стороны, которую предложили представители ОРДЛО.

"Это было поддержано даже представителями из ОРДЛО, однако этому возразил Кремль, представители Москвы. Поэтому в конце концов договорились проводить процедуру правовой очистки", – отметил Бессмертный.

Перегворщик добавил, что процедура запущена, однако она будет проводиться по времени до нескольких месяцев.

Он подчеркнул, что речь идет об освобождении только тех украинцев, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.