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Премьер Молдовы рассказала о возможном объединении с Румынией

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  • 18.07.2019, 14:24
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Майa Санду
Фото moldova24.info

Около 25% граждан Молдовы выступают за объединение со страной-соседкой.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду рассказала о возможном объединении ее страны с Румынией. По ее мнению, подобное решение должно приниматься на общенациональном референдуме, но пока что речь об этом не ведется. Передает "Немецкая волна".

Во время пресс-конференции в Берлине журналисты задали Санду вопрос о том, насколько реально объединение Молдовы и Румынии.

По словам премьера, значительная часть граждан Молдовы - по опросам, около 25% - выступают за объединение с Румынией и даже требуют этого. Более того, есть и партии, которые действуют в этом направлении, уверяя, что только объединение с Румынией может кардинальным образом улучшить ситуацию в Молдове.

"Но мы понимаем, что принимать решение по данному поводу должны не политические партии, а все население страны путем референдума", - резюмировала Санду.

Майя Санду посетила Берлин 16 июля.


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