Фотофакт: В минском кафетерии продаются огурцы по цене мяса 8 18.07.2019, 15:06

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И это в разгар огуречного сезона.

Пример вопиющего ценообразования сфотографировали читатели kp.by. В одном из кафетериев магазина «Радзивилловский» на улице Первомайской, малосольные огурцы продаются по цене мяса - за 9.10 руб.

«Учитывая, что на рынках и в супермаркетах они сейчас по рубль-полтора, накрутка за воду, соль и работу просто атомная», - пишет автор фото.

Рядом с «золотыми» огурчиками лежит плов с мясом за 9.79 руб. - дороже молосольных всего на 60 копеек.

Конечно, может, эти огурцы солила какая-нибудь суперзвезда, но на ценнике закуски этого не указано. В ее составе лишь одни «земные» ингредиенты: вода, соль, чеснок, укроп и сами огурцы.