Die Welt: Угольное трио хочет образумить Путина 1 18.07.2019, 15:14

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Миссию взяла на себя Германия.

Сопредседатель «Петербургского диалога» Рональд Пофалла на германо-российском форуме в этом году планирует сделать особый акцент на теме защиты окружающей среды. На конференции, создание которой было инициировано в 2001 году тогдашним канцлером Герхардом Шредером и российским президентом Владимиром Путиным, в четверг в Кенигсвинтере и Бонне на неформальной встрече соберутся около 300 представителей из области экономики, науки, культуры и политики, пишет Die Welt (перевод – inosmi.ru).

Три бывших председателя немецкой правительственной комиссии «Рост, структурные изменения, занятость» планируют в ходе форума призвать Россию к отказу от угольной энергетики по образцу Германии. Бывший генеральный секретарь ХДС и глава ведомства канцлера и нынешний председатель совета директоров «Немецких железных дорог» Рональд Пофалла сам входил в руководство так называемой «угольной комиссии».

26 января комиссия представила федеральному правительству результаты многомесячных консультаций. Так, было рекомендовано окончательно отказаться от угольной электроэнергии к 2038 году. Еще до 2022 года должен быть законсервирован ряд мощнейших электростанций, работающих на буром и каменном угле. Операторы электростанций должны будут получить компенсацию, а затронутые регионы — около 40 миллиардов евро в качестве структурной помощи.

И вот на форуме «Петербургский диалог» бывшие председатели комиссии и премьер-министры федеральных земель Маттиас Платцек (Бранденбург, СДПГ) и Станислав Тиллих (Саксония, ХДС) вместе в Пофаллой должны будут доложить в рамках впервые совместно выступающих рабочих групп «Экономика» и «Экологическая модернизация» о решении об отказе от угольной энергетики.

«Тем самым мы хотим показать, что мы всерьез воспринимаем изменение климата», — сказал Пофалла. Четвертый председатель угольной комиссии, политолог Барбара Преториус, не смогла принять участие в форуме из-за плотного графика.

В виду огромных запасов природного газа отказ от угольной энергетики для России будет «намного менее сложным», сказал Пофалла в преддверии конференции. Поэтому его «не удивит, если трех докладчиков во втором полугодии пригласят в Россию, чтобы они рассказали там об отказе Германии от угольной энергетики», — отметил Пофалла. «Мы продемонстрируем, что считаем решение об отказе от угля образцовым».

И все же трио из Германии сталкиваются с практически бесперспективной миссией. Потому что «образцовым» отказ Германии от угольной энергетики даже в собственной стране не считается. Экспертный совет по экспертизе экономического развития в своем специальном заключении охарактеризовал отказ Германии от угольной энергетики как «дорогостоящий и неэффективный».

Согласно оценкам экономистов, его эффективность в плане климатической политики без дополнительных мер будет «очень ограниченной» и «даже приведет к повышению выбросов углекислого газа во всем ЕС».

Научный совет при министерстве экономики ФРГ также в своем заключении отметил на этой неделе, что расширение действий по контролю выбросов в Европе является более действенным и эффективным средством в защите климата, в результате чего принятый на государственном уровне отказ от угольной энергетики может быть исключен.

Российские представители, следящие за немецкими научными дебатами по вопросу защиты климата, вероятно, встретят политические рекомендации немецкого трио с некоторым скепсисом.

Вне зависимости от этого значение «Петербургского диалога» как германо-российского форума, продолжает расти. На форуме гражданского общества Германия и Россия впервые после аннексии Крыма вновь представлены высокопоставленными членами правительства. Ожидается участие министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Вначале прилагались усилия для организации участия в XVIII «Петербургском диалоге» канцлера Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина, отметил руководитель конференции с немецкой стороны Пофалла в Берлине. «В результате оба приняли решение направить своих министров иностранных дел».

Однако участие Мааса и Лаврова в церемонии открытия форума означает, «что мы сейчас спустя много лет и много шагов» возвращаемся к форматам, которые он считает «необходимыми». До крымского кризиса частью «Петербургского диалога» также были и правительственные консультации.

Из-за конфликта между Украиной и Россией и других спорных вопросов отношения между Западом и Россией сильно ухудшились — вплоть до отмены форума в 2014 году.

В ходе конференции Пофалла, по его признанию, хочет затронуть и критические темы немецко-российских отношений, например, аннексию Крыма Россией и войну на востоке Украины. Кроме того, он также поднимет вопрос «ограничений и притеснения отдельных российских и немецких НПО».

Пофалла также выступил в защиту антироссийских санкций ЕС. Все-таки было бы «просто» для Путина потребовать их отмену. Если на востоке Украины «на протяжении нескольких месяцев воцарится режим прекращения огня, можно было бы говорить о первых шагах по отмене санкций».