Видеохит: Лось изобрел оригинальный способ борьбы с жарой 1 18.07.2019, 15:44

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Житель Аляски заснял необычное зрелище.

Во время жары на его участке возле оросителя газона примостился огромный лось. Животное хотело хотя бы немного освежиться под струйками воды, пишет сайт newsyou.info.

Данное видео было снято во время рекордной жары на Аляске. В ролике заметно, что животное удобно легло на травку прямо над оросителем. Брызгам воды лось был очень рад. Причмокивая он подставлял под воду свою морду и рога.

Автор ролика вошел в положение животного и не стал его прогонять. Мужчина написал, что сейчас американский штат переживает необычную волну жары. «Все делают все возможное, чтобы хоть бы немного остудиться», — добавил он.