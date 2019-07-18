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Евро подорожал на торгах в Минске

  • 18.07.2019, 15:55

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня прошли очередные торги валютами.

Евро и российский рубль на торгах 18 июля подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар сегодня подешевел на Br0,004 до Br2,0301 за $1 (на торгах 17 июля - Br2,0341 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0024 и составил Br2,2811 за 1 евро (17 июля - Br2,2787 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на 0,0007 до Br3,2318 за 100 российских рублей (17 июля - Br3,2311).


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