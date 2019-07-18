«Даже если сложить мою и мужа зарплату - $500 не выйдет»2
- 18.07.2019, 16:07
Оршанцы видят свою главную проблему в Лукашенко.
Оршанский видеоблогер Серый кот расспросил жителей города о главных проблемах, которые их волнуют, пишет Telegram-канал "Баста!". Что говорят люди:
- Не было бы Лукашенко - не было бы проблем.
- Сверху все блестит, а люди говорят - как вы тут живете.
- Для молодежи нет никаких вакансий, даже летом негде подработать.
- Обещают большие зарплаты, а приходишь - и ничего нет.
- Зарплаты по городу 250, 300 рублей.
- Все отсюда бегут, кто куда - в Россию? Куда угодно.
- За квартиру платить, за детсад, а если еще двое детей - куда с такой зарплатой.
- Плати дороги, дорог нет.
- Даже если сложить мою и мужа зарплату - 500 не выйдет.
- Предприятия работают по четыре дня, работы нет.