Гомельским медикам запретили рассказывать негатив о работе 18.07.2019, 16:11

Письмо с описанием непростых условий труда прислал блогеру NEXTA работник станции скорой помощи Гомеля.

Медик пишет, что невозможно дежурить в новой одежде и что не выполняется техника безопасности в каретах скорой, передает «Белсат».

«Новая бордовая спецодежда медиков сшитая из синтетики, в машине при +35 – это ад. У некоторых авто не работают стеклоподъёмники, поэтому они всегда закрыты, а на зиму заклеиваются скотчем. Аккумуляторы электрокардиографов не держат заряд, поэтому без розетки сделать ЭКГ невозможно. Провода оголены, медики сами их мотают изолентой, техника безопасности не соблюдается. Некоторые бригады работают по одному фельдшеру. Коллективные жалобы не рассматривают, просят указать ФИО, чтобы «лично ответить», - рассказал медик.

Вместе с письмом медик отправил фото поручения от Игоря Баранова, начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома. В нем пять пунктов, среди которых – и требование о «недопустимости размещения негатива в интернете».

Журналисты попросили главного в Гомельской области медика прокомментировать требования, а также объяснить, почему он запрещает подчиненным рассказывать об условиях работы.

«Я не могу вас соединить. Это технически невозможно. Почему? Ну, потому. Да, это его приемная, но невозможно», – заявила секретарь Игоря Баранова.

Позже она уточнила имя и фамилию журналиста и пошла в кабинет начальника. Однако Игорь Баранов, по её словам, отказался от комментариев, потому что «это служебный документ».

Выяснить условия работы журналисты попробовали и у Михаила Приступина, главного врача Гомельской городской станции скорой медицинской помощи. Однако его не было на рабочем месте.

«У него экзамен с интернами, не могу сказать, когда он придет», – сказали в приемной.