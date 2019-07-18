В России предложили ограничить выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ 9 18.07.2019, 16:19

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Таким образом их хотят защитить от задержаний.

Группа российских депутатов внесла в Госдуму законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, если за рубежом им угрожает опасность, сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает «Интерфакс».

«В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен. Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений. В соответствии с предложенной поправкой в законодательство, такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет», — цитирует Пискарева.

По его словам, есть примеры, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности. «Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить», — отметил глава думского комитета.