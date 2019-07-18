В Чашникском районе после тренировки на озере погиб сотрудник МЧС
- 18.07.2019, 16:53
- 1,792
Трагедия произошла на озере Слидец недалеко от деревни Слидцы в Чашникском районе.
Местные спасатели 17 июля проводили там тренировку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили tut.by в областном УМЧС.
Накануне сотрудники Чашникского районного отдела МЧС тренировались на озере Слидец. Когда испытания завершились, один из спасателей, 37-летний мужчина, отлучился. Что произошло потом, пока неизвестно, но вскоре коллеги нашли его тело в воде. Мужчину пытались реанимировать, но он умер.
— Чашникский райотдел СК проводит проверку по этому факту. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили в УСК по области.