В Чашникском районе после тренировки на озере погиб сотрудник МЧС 18.07.2019, 16:53

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Трагедия произошла на озере Слидец недалеко от деревни Слидцы в Чашникском районе.

Местные спасатели 17 июля проводили там тренировку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили tut.by в областном УМЧС.

Накануне сотрудники Чашникского районного отдела МЧС тренировались на озере Слидец. Когда испытания завершились, один из спасателей, 37-летний мужчина, отлучился. Что произошло потом, пока неизвестно, но вскоре коллеги нашли его тело в воде. Мужчину пытались реанимировать, но он умер.

— Чашникский райотдел СК проводит проверку по этому факту. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили в УСК по области.