США пообещали «агрессивно» добиваться прохода судов в Персидский залив 18.07.2019, 17:19

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Вашингтон обсудит с международным сообществом право о свободе судоходства на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«В настоящее время мы обсуждаем с международным сообществом право о свободе судоходства на Ближнем Востоке, которое будет включать в себя проход к Ормузскому и Баб-аль-Мандебскому проливам», — добавил Маккензи.

Он также отметил, что США не считают неизбежной войну с Ираном и не стремятся к ней, при этом государство хочет удержать Исламскую Республику «от дестабилизирующих и злонамеренных действий в регионе».

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Он проходит вдоль берегов Ирана, Омана и ОАЭ.

Как отмечает агентство, выступление Маккензи на пресс-конференции в Эр-Рияде прошло до того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе иностранный танкер.

Как писало агентство Tasnim, на борту задержанного судна был «миллион литров контрабандного топлива». В КСИР сообщили, что на нем находились 12 иностранцев, а танкер собирался передать нефть на другие иностранные корабли.