Внешне все чистенько и красиво 9 Алесь Киркевич

18.07.2019, 17:23

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У государства есть монополия на продажу алкоголя, а еще с пьяными всегда легче найти общий язык.

На прошлой неделе представители ВОЗ озвучили статистику по алкоголю в нашей стране: каждый день 50 наших соотечественников умирает от заболеваний, связанных с употреблением спиртного, каждый взрослый белорус выпивает 90 бутылок водки в год, 20 тыс. раз в год подростки покупают алкоголь без паспорта… Страшно? Да, страшно.

Все это происходит изо дня в день в государстве, которое спорт и ледовые дворцы объявило национальным брендом, а за употребление наркотиков сажает подростков на фантастические сроки. Как же так? Наверное, все просто: у государства есть монополия на продажу алкоголя, а еще с пьяным электоратом всегда легче найти общий язык.

Представьте себе молодого человека, у которого есть хобби. Скажем, рисование. Сколько стоит тюбик краски? Пускай BYN3. Чтобы собрать палитру из базовых восьми цветов, нужно заплатить BYN24. Два карандаша и ластик - еще 3. Блок бумаги - еще 4. Кисти - еще 4-5. Итого, чтобы рисовать просто неплохими материалами «на коленке», нужно около BYN35. Если рисовать постоянно, красок хватит недели на две. И все это без специальных курсов, без литературы, без медиума (для разбавления краски) и т.д. Заметим, что рисование - далеко не самое дорогостоящее хобби.

А сейчас посчитаем, какой ресурс необходим для «удачного» вечера в гоп-компании: бутылка дешевой водки (BYN6-8) и два литра какого-нибудь «Жигулевского» (BYN2-3). И это ведь не на одного человека, а на трех-четырех. По сути, даже если закусывать чипсами или сухариками, затраты минимальные. А упиться молодым неокрепшим организмам можно «до соплей».

Проблема алкоголя - это совсем не мистика, не особенности национального менталитета или традиции. Проблема алкоголя - это про деньги. Пока 16-килограммовая гиря будет стоить от BYN80 до BYN120 (да-да, просто кусок чугуна), а бутылка водки - BYN7, проблема будет актуальной. Если у подростка есть мозг, он, конечно, соберет выделяемые родителями деньги и купит гирю. Или набор красок с блоком бумаги. Но если окружение навязчиво подсказывает, что кисти с красками «для лохов», а отдохнуть намного интереснее с пивком и водочкой - выбор будет очевиден.

Возьмем Литву, где обильные возлияния были «национальной традицией». В будние дни алкоголь там можно купить с 10 утра до 8 вечера, в воскресенье - с 10 до 15. С прошлого года там полностью запрещена реклама алкоголя, за исключением сайтов, которые занимаются продажей как поставщики. В барах можно прописывать марку и название пива, но нельзя изображать бутылку, кружку и т.д. За распитие в публичных местах штраф €100, за повторное - €200. Если вы купили пивка подростку до 20 лет - ждите штраф в €180. Повторно - до €400.

Кому-то подобная политика покажется слишком жесткой.

Однако она как раз и формирует иную культуру потребления алкоголя: в какой-нибудь Паланге, туристическом центре, вечером ты не увидишь пьяных тел, которые рвутся «за догоном» или шумно выясняют отношения друг с другом. А почему? Потому, что Литва совсем недавно занимала одно из первых мест в Европе по употреблению спиртного. Правительство задумалось и констатировало: это проблема. Сначала нужно выставить границы в плане времени продажи, а потом формировать иную культуру потребления. В итоге для нормальной литовской семьи стало правилом в пятницу заезжать в супермаркет, закупаться продуктами и тем же пивом, после чего спокойно ехать домой и потягивать хмельной напиток в уютной обстановке, без эксцессов и «трэша».

У нас же, судя по всему, государственные мужи в злоупотреблении алкоголем проблемы вообще не видят. Та самая «чарка и шкварка», начиная с 1990-х, упорно навязывается народонаселению как обязательный элемент национальной идеи - вместе с «лишь бы не было войны». Какие права человека, честные выборы, коррупция? Вы серьезно?.. Кому это интересно, пока есть дешевая водка, «винчик», крабовые палочки и батон с майонезом? А там уже и «море по колено», и проблемы кажутся не такими уж критичными, и коллективному Западу мы «покажем кузькину мать»… А если под «бухлишко» еще и ток-шоу Соловьева смотреть - вообще хорошо. Пропаганда всегда лучше усваивается под определенным градусом.

Не будем морализаторами: алкоголь сам по себе не является чем-то инфернальным. Все дело в культуре пития, в наличии или отсутствии перегибов. День рождения? Надо пить. Новый год? Надо пить. Пятница? Надо пить. Отпуск? Надо пить. Радость? Пить. Беда? Опять пить… Какой белорус в Duty Free будет высматривать конфеты или духи? Только алкоголь. Как поблагодарить учителя или врача? Только бутылкой. Как рассчитаться за минимальный «косяк» или услугу? «С меня пиво!».

Алкоголь стал универсальной разменной монетой, а в какой-то степени - и мерой всех вещей. Мерой нас самих. Сколько ни показывай по телевизору Домрачеву, Глеба или Азаренко, сколько ни строй ледовых дворцов и ни затевай Европейских игр, дешевый алкоголь все равно будет побеждать. Далеко не в каждом дворе у нас будет элементарная перекладина или брусья, зато лавочка с раскиданными вокруг пластиковыми и стеклянными емкостями - везде. Благо, дворники у нас хорошо работают: долго бутылки не валяются. И патрули тоже регулярно ходят: пьяные тела подолгу не залеживаются. Внешне все чистенько и красиво. Однако сама проблема никуда не исчезает, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Алесь Киркевич, «БелГазета»