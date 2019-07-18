Названы самые полезные овощи и фрукты июля 3 18.07.2019, 17:28

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В чем их польза.

Не понимаю зачем покупать дорогие суперфуды, типа ягод годжи, асаи или гуарану, когда летом каждый фрукт, ягода или овощ сам по себе уже суперфуд. Выращенные в сезон, на чистой земле без химикатов – лучшее, что дает природа, пишет эксперт по здоровому образу жизни Ольга Фомина для «Обозревателя».

Поэтому предлагаю далеко не ходить и много денег не тратить, а наслаждаться местными полезностями. В июле порадуйте себя:

• Зеленым горохом – этот растительный белок способствует росту и укреплению мышечной ткани, повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям.

• Молодыми кабачками, они активизируют пищеварительные процессы, нормализуют водный баланс и выводят соли.

• Молодым картофелем, который содержит сильнейшие антиоксиданты. Благодаря им употребление картофеля продлевает молодость и здоровье, препятствует развитию опухолей, защищает сосуды и укрепляет стенки клеток.

• Свежими огурчиками прямо с грядки. Они положительно влияют на состояние щитовидной железы, предотвращают возникновение холестериновых бляшек на стенках сосудов, являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Хороши в июле и:

• Малина - отличное жаропонижающее, потогонное и обезболивающие средство, а также хороший антидепрессант.

• Голубика, богатая антиоксидантами, которые защищают организм от негативного действия свободных радикалов. Ягоды повышают эластичность стенок сосудов, способствуют борьбе со злокачественными опухолями, снижают уровень сахара в крови.

• Абрикосы, которые ускоряют обмен веществ, выводят из организма шлаки, повышают умственную работоспособность и улучшают память.

• Персики. Они полезны при нарушениях сердечного ритма и гипертонической болезни, снижают уровень холестерина в крови, повышают защитные силы организма.

• Сливы, улучшающие деятельность желудочно-кишечного тракта, способствующие очищению почек, полезные при болезнях сердечно-сосудистой системы и гипертонии.

Не всегда дороже — значит лучше. Не гонитесь за экзотикой, свое, родное, ближе и полезней.