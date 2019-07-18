Олимпийский чемпион Алексей Гришин продает свои медали 3 18.07.2019, 17:54

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Алексей Гришин

Медали белорусского фристайлиста продаются на сайте RR Auction.

Чемпион Ванкувера-2010 Алексей Гришин не хотел, чтобы его решение продать олимпийские медали стало достоянием общественности. Однако после того, как информация появилась в Сети, он специально для tut.by прокомментировал ситуацию.

— Да, медали на самом деле выставлены на аукцион, — рассказал Алексей. — Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.

Журналисты поинтересовались у Алексея, сколько, на его взгляд, можно получить за олимпийское золото Игр 2010 года в Ванкувере (первое в истории суверенной Беларуси в зимних видах спорта) и бронзе Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити. Напомним, что в 2017 году гимнастка Ольга Корбут продала на аукционе золото Мюнхена-1972 за 66 тыс. долларов, а золото Монреаля-1976 — за 57,6 тыс.

— Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали, — предложил Гришин. — Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку.

— Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр?

— Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл.

— Как думаете, есть ли шанс что ваше золото останется в Беларуси, что его купит белорус?

— Не знаю. Может быть.

Когда чуть позже журналисты связались с главным тренером сборной Беларуси по фристайлу Николаем Козеко с просьбой прокомментировать поступок Гришина, тот был настроен критично.

— У него что, финансовые затруднения? — спросил Николай Иванович.

Тогда журналисты разъяснили тренеру позицию Гришина.

— Я не знал про эту ситуацию, — сказал Козеко. — И да, в таком случае поступок Леши заслуживает уважения.

Напомним, что медали Алексея Гришина продаются на сайте RR Auction. На 16.30 18 июля за золото давали 31 тысячу долларов, за бронзу — 15,5 тысячи долларов. Как пояснил Алексей, эту американскую площадку он выбрал, потому что там активно работают с автографами и медалями.

Между Олимпиадами в Ванкувере и Сочи награды Гришина выставлялись в Музее современной белорусской государственности в Минске. Вот они:

Сотрудники сообщили, что в экспозиции они были на временном хранении и сейчас, согласно контракту, Алексей получил их обратно. При этом в музее знают, что фристайлист сейчас их продает.