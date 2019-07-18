Россию подключат к китайскому SWIFT 6 18.07.2019, 18:05

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ЦБ РФ запустил российский аналог SWIFT в 2014 году, но дочки китайских банков в России не хотят подключаться к ней.

Россия и Китай договорились двигаться к переходу на независимую от SWIFT систему международных расчетов, сообщил в интервью Reuters замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает finanz.ru.

Соответствующий пункт был включен в межправительственное соглашение о развитии расчетов на нацвалютах, которое президент РФ Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин подписали в июне на ПМЭФ.

На данный момент Китай - наиболее долларизированный рынок из всех, с которыми торгует Россия: в американской валюте заключается 75,8% контрактов.

Чтобы исправить ситуацию, «достаточно сделать так, чтобы была удобная инфраструктура по лоро-ностро счетам, и сейчас самый главный вопрос - это передача финансовых сообщений», сообщил Моисеев.

ЦБ РФ запустил российский аналог SWIFT (СФПС) в декабре 2014 года после введения санкций и призывов отключить Россию от международных платежных систем. Но дочки китайских банков в России не горят желанием подключаться к ней: на 1 июля среди участников СФПС был лишь банк с китайским капиталом - АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО).

Пекин настаивает на том, чтобы именно юань валютой взаимных расчетов. «Китайские коллеги справедливо говорят о том, что юань является международной резервной валютой, входит в корзину МВФ, в юани инвестируются резервы многих центральных банков, включая Банк России», - заявил Моисеев.

В Китае также есть национальный аналог SWIFT, но он опирается на китайскую криптографию. По словам Моисеева, для подключения России к китайской системе необходимы соответствующие цифровые шлюзы, которые можно организовать.

«На самом деле не важно, какая именно национальная валюта. Не будет никаких государственных решений, что 20% в юанях, 30% - в рублях, и остальное - в какой-то другой валюте, например», - подчеркнул Моисеев.

Не будет, по его словам, и директив правительства об использовании только национальных валют в расчетах.

«Не заявляется, что мы сейчас отключимся от всего финансового мира и будем жить отдельно, такого нет. Есть договоренность двигаться в этом направлении», - объяснил замминистра.

«Просто агрессивная политика использования доллара США как инструмента санкций, заставляет страны экспериментировать и искать альтернативы. Мы сейчас находимся в таком состоянии», - добавил он.