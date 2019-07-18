Чистая прибыль Мозырского НПЗ в 2018 году упала на 83,5% 3 18.07.2019, 18:32

Нефтеперерабатывающий завод опубликовал отчетность.

Чистая прибыль ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" (Мозырский НПЗ) по МСФО в 2018 году составила Br30,97 млн ($15,3 млн по текущему курсу), что на 83,5% меньше по сравнению с 2017 годом, сообщается в опубликованной аудированной отчетности завода, передает interfax.by.

Доналоговая прибыль в прошлом году снизилась на 87,2%, до Br27,78 млн. При этом доходы по налогу на прибыль (с учетом отложенного налога на прибыль) в 2018 году составили Br3,2 млн против расходов на Br28,9 млн в 2017 году.

Выручка от реализации продукции была равна Br8,12 млрд (рост на 40%), в том числе выручка от реализации нефтепродуктов – Br7,99 млрд (рост на 41,9%). Рост выручки обусловлен ростом котировок на нефть, отмечается в отчете.

В структуре выручки Мозырского НПЗ от реализации на долю Украины пришлось Br2,91 млрд (рост на 32,3%), внутреннего рынка – Br2,74 млрд (рост на 45%), Латвии – Br1,5 млрд (рост на 70,5%), Литвы - Br0,72 млрд (рост на 22%).

Себестоимость продукции в 2018 году выросла на 35%, до Br7,13 млрд.

Обязательства компании за прошлый год снизились на 2,8% до Br1,39 млрд, в том числе долгосрочные обязательства на конец года составили Br388,9 млн (рост на 18,5%), краткосрочные – Br996,4 млн (снижение на 7,2%). Стоимость активов НПЗ практически не изменилась и составила Br4,07 млрд на конец года.

Акционерный капитал АО за 2018 год не изменился – Br1,24 млрд (с учетом поправки на коэффициент инфляции).

По данным компании, в 2018 году Мозырский НПЗ переработал около 10 млн тонн нефти.

Мозырский НПЗ производит широкий ассортимент нефтепродуктов. Акционерами ОАО являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58% акций), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.