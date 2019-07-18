Игроки «Юности», пойманные с наркотиками, получили по два года «домашней химии» 1 18.07.2019, 19:24

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Хоккеисты были задержаны 1 апреля.

Суд Центрального района Минска приговорил игрока минской "Юности" к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Спортсмен признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств.

Юноша, а также его одноклубник были задержаны сотрудниками милиции 1 апреля 2019 года возле кинотеатра "Москва" в Минске. Их доставили в Центральный РУВД, где при досмотре изъяли у обвиняемого два кусочка гашиша и стеклянные трубки от пипеток. Было возбуждено уголовное дело.

Судебное заседание длилось менее часа, после чего суд удалился в совещательную комнату для написания приговора. В четверг после обеда суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего спортсмена-инструктора.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый М., имея умысел на незаконные без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств, незаконно приобрел гашиш общей массой более 0,7222 граммов, часть которого неоднократно потреблял лично, а оставшиеся части массами 0,68 граммов и 0,0422 граммов, находясь в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, незаконно без цели сбыта, храня при себе, перемещал по территории Республики Беларусь, в том числе по территории г. Минска до момента задержания сотрудниками органов внутренних дел.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый М. виновным себя в предъявленном обвинении по ч.1 ст.328 УК признал полностью, отмечает пресс-служба Верховного суда.