Навальный нашел у семьи главы Мосгоризбиркома недвижимость на берегу Адриатического моря 18.07.2019, 19:27

ФБК обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры, которые находятся в Хорватии.

Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального обнаружил у главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова две квартиры в хорватском городе Ика.

Еще в 2014 году ФБК обнаружил фирму IKA ASTRA, владельцами которой являются жена и сын Горбунова. В фонде выяснили, что ей принадлежит недвижимость на сумму 420 тысяч долларов, однако тогда найти ее не смогли.

В этом году ФБК выяснил, что, согласно финансовой отчетности, фирме принадлежит недвижимость стоимостью почти 2,5 млн хорватских кун (примерно 379 тысяч долларов). Фонд сделал выписки на все дома в Ике и таким образом обнаружил, что фирме Горбунова принадлежат две квартиры в городе: пятикомнатная и двухкомнатная общей площадью почти 200 квадратных метров. Дом, в котором находится недвижимость, расположен на побережье Адриатического моря, отметили в ФБК.

Согласно декларации Горбунова за 2018 год, ему принадлежат два земельных участка, три жилых дома, садовый дом и квартира, все они находятся на территории России. Общая площадь недвижимости, принадлежащей Горбунову – почти 5,5 тысяч квадратных метров. Его супруге принадлежат шесть земельных участков, гараж, два жилых дома и три квартиры, их общая площадь – более 14,1 тысячи квадратных метров. Вся недвижимость также находится в России, сказано в декларации.

Во время несогласованной акции, прошедшей 14 июля, протестующие потребовали встречи с Горбуновым. Политик Илья Яшин тогда заявил, что связался с представителем главы Мосгоризбиркома, который якобы сказал, что тот находится на даче. Позже сам Горбунов эту информацию опроверг и заявил, что не смог встретиться с протестующими, потому что проводил пресс-конференцию.

Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. Член комиссии Дмитрий Реут, говоря об отказе в регистрации независимым кандидатам, в частности главе Красносельского округа Москвы Илье Яшину и юристу ФБК Любови Соболь, заявил, что комиссии и так «пошли им на встречу» и засчитали часть ранее забракованных подписей, «но их все равно не хватило».

В связи с отказом в регистрации независимым кандидатам на Трубной площади в Москве с 15 июля проходят несогласованные акции в их поддержку. 20 июля на проспекте Сахарова пройдет митинг Либертарианской партии из-за ситуации с выборами в Мосгордуму, согласованный властями Москвы.