Российский сахар подешевел почти на 30%: чем это грозит Слуцку и сахарному заводу 1 18.07.2019, 19:45

Убытки Слуцкого сахарорафинадного комбината отразятся на республиканском бюджете.

В июне оптовые цены на российский сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Теперь его оптовая стоимость равна примерно 87 копейкам за килограмм. Естественно, это отразилось и на розничной цене: в магазинах Слуцка российский сахар стоит 1,29 рублей, в то время как слуцкий — 1,50 рублей.

В беседе с корреспондентом «Кур'ера» Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» рассказал, какие меры предпринимаются комбинатом и кому выгодно продвигать российский продукт.

При чём здесь торговля?

«Безусловно, такая дешёвая стоимость российского сахара — это прямая угроза для нас. Поэтому мы предприняли меры и получили согласие концерна „Белгоспищепром“ на снижение оптовой цены на 15%. Но в этой ситуации не всё зависит от наших действий. Очень важно, как отреагирует торговля, потому что наценка к оптовой цене не ограничена. Субъект торговли на один и тот же продукт, но разных производителей, имеет право сделать разную наценку: чью-то продукцию продвигать, а чью-то притормаживать, сделав на неё более высокую наценку», — говорит собеседник.

И приводит пример: «На прошлой неделе мы снизили оптовую цену и в одной торговой точке Слуцка наш сахар подешевел до 1,43 рубля. Но в тоже время эта точка уменьшила надбавку и на российский сахар, снизив на него цену до 1,19 рубля. Сделали так, чтобы тот сахар всё равно оставался дешевле. Прослеживается заинтересованность торговли в продвижении российского товара. Им это выгодно, на нём они имеют большую прибыль. Нам же дальше снижаться некуда. Иначе будем работать в убыток, да и нет гарантии, что торговля пропорционально снизит розничную цену на наш сахар».

Что предприняли?

Для решения этой проблемы сахарные комбинаты через концерн «Белгоспищепром» направили документы в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Чтобы МАРТ доступными ему решениями помог остановить массовые поставки российского сахара в Беларусь.

«Речь идёт о том, чтобы торговля не могла действовать так, как ей вздумается, — отмечает Осип Дапиро. — Однако на бумажную волокиту уходит очень много времени. Мы уже больше месяца над этим работаем. У нас настолько всё зарегулировано и требует одобрения, что все эти подстраховки приносят вред предприятиям и стране. Мы не можем оперативно реагировать: всегда и везде опаздываем с принятием решений».

Чем это грозит?

Специалист считает, что если ситуация продолжится, то белорусским производителям сахара невозможно будет конкурировать с Россией как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

«По статистике, в год Беларусь потребляет на все нужды около 370 тысяч тонн сахара. Из них почти половину — 154 тысячи тонн — в прошлом году завезено из России. И если оперативно не принять разумного решения, российским сахаром будут завалены склады баз и магазинов так, что хватит до Нового года. У белорусских производителей будет отобран рынок сбыта», — аргументирует он.

В первую очередь, убытки Слуцкого сахарорафинадного комбината отразятся на республиканском бюджете. Город же потеряет инвестиционные проекты, которые финансируются предприятием.

«Комбинату придётся притормозить с модернизацией комбината. Хотя в этом году мы вновь стали лучшим предприятием среди сахарных заводов Евразийского экономического союза. Но именно технологические показатели, которые позволяют нам конкурировать на внешнем рынке, мы можем потерять, прекратив развитие», — подчеркнул Осип Дапиро.