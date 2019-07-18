«А вы видели такие цены в «Беллегпроме»?» 14 18.07.2019, 20:03

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Репортаж с самого большого секонд-хенда в Беларуси.

В субботу утром на рынке поношенной одежды - аншлаг, какого не видел даже Стас Михайлов на концертах. Под открытым небом стоят десятки столов с горами одежды, у каждого - толпа людей, которые роются в вещах, разбрасывая их налево-направо. В основном - женщины в возрасте, многие пришли целыми семьями.

Фото: kp.by

- Мы в Батуми собираемся, решили купить одежду в отпуск, - рассказывает kp.by Алла Леонидовна, но фотографироваться отказывается. - Зять с дочкой, двое внучат и я с мужем. Мы очень часто покупаем здесь одежду летом, зимой все не то продается. Вот Олежке купили маечки по 2 рубля, мне платье хлопковое и панаму за 8 рублей, мужу - шорты за 5, и это мы только час назад приехали!

Фото: kp.by

Продавцы протяжно горланят: «Налетай-покупай, все по рублю!», «Детские вещи по 2 рубля, каждая шестая - в подарок». Подхожу посмотреть, что же там продают за 1 рубль? Выглядит так себе: много вещей в катышках, пятнах или с выцветшей краской. За соседним столом детская одежда по 4 рубля выглядит куда лучше.

Интересуюсь у мамы с сыном-непоседой в одной руке и шортами - в другой, почему она не покупает наше, отечественное.

- А вы видели такие цены в «Беллегпроме»? Да и Zara не лучше, детские шорты на распродаже 39 рублей! - возмущается Алина. - А здесь даже новые фирменные вещи с этикетками бывают за копейки. В этом году второй раз приехала сюда, в первый раз вообще ничего не купили. Вы посмотрите на эти шорты, они неношеные и нестираные, на них даже цена есть - 7,99 евро! Очень люблю детскую одежду s.Oliver, сегодня нашла шорты сыну за 4 рубля, хочу еще пару футболок, три штуки за 10 продают.

Фото: kp.by

«Если умер кто и в этой одежде, какая разница? Постирал - и носи!»

Та самая одежда якобы от Гуччи, за которой я ехала, таки нашлась на одном из столов. Хотя по внешнему виду вещей понятно, что сшиты они на подпольных азиатских фабриках.

Фото: kp.by

Есть и видавшие виды туфли по 40 рублей за пару, и одеяла, шторы, коврики, подушки, аксессуары - часы, сережки, сумочки. У часов разворачивается драматическая сцена.

- Ну, Маша, дай мне эти 90 рублей! Я давно мечтал о таких часах! Ну пожалуйста, ты только посмотри на них! С гарантией они бы стоили не 90, а 400! Ну ты и стерва… - мужчина в возрасте кладет часы на место и расстроенный уходит вслед за непреклонной женой.

Фото: kp.by

На одном из столов с удивлением замечаю платье подруги от Киры Пластининой, которое мы покупали вместе в магазине 12 лет назад! Тогда стоило оно дорого, а тут - всего 6 рублей. Выглядит идеально, похоже, никто не носил. Как раз за ним тянется молодая девушка.

Фото: kp.by

- Я учусь на третьем курсе, - рассказывает Маргарита. - Родители помогают, я могу себе позволить новые вещи, но они или ужасные на вид, или очень дорогие, а просить много не хочется. Поэтому еду сюда сразу после стипендии, на прошлой неделе за 25 рублей весь гардероб обновила. Главное - поглубже копать, на дне самая хорошая одежда! Одногруппницы завидуют, а я говорю, что в Европе закупаюсь на выходных (смеется).

Фото: kp.by

Перед столом с джинсами замечаю двухметрового бородатого красавца в стильной косухе.

- Я программист, так что не из-за низких цен пришел, - улыбается Юрий. - Здесь много фирменных шмоток, которые я точно не встречу на ком-то еще. Мне всегда интересно, кто носил эту одежду до меня, надеваю и представляю какого-нибудь берлинского рокера.

У мужчины в возрасте, который только что купил несколько рубашек, свой философский взгляд на секонд-хенд:

- Одежда - это всего лишь одежда, поносил и выбросил. Никакой плохой энергетики я не чувствую. Ну если даже умер кто-то в ней, какая разница? Постирал - и носи себе! Не понимаю я этих причитаний. Если подумать, все мы живем на костях, оставшихся за тысячи лет войн, болезней и голода.

На этой позитивной ноте решаю, что пора поговорить с продавцами.

«Не продается - отдаем в деревни по рублю за килограмм»

На рынке несколько точек с нижним бельем, на одних все по рублю, на других - в десять раз дороже. Спрашиваю у продавца белья подороже, в чем разница.

- У нас почти все - стоковое белье (то есть не ношеный секонд-хенд, а уцененное новое, например, старые коллекции. - Авт.) с обрезанными этикетками, хотя есть и совсем новое, с этикетками, - объясняет Наталья. - Наверное, этикетки обрезают для уменьшения налогов, точно не знаю. Обычно в мешке очень хорошее белье, очень редко что-то совсем заношенное попадается, хотя на других точках есть ну просто старые тряпки. Новый привоз продаем по 17 - 18 рублей за вещь, старый - по 5 рублей. Я сама с ног до головы одеваюсь в секонде уже лет пятнадцать. Разве что туфли и сумки наши беру. Белье всегда брала на этой точке, попадались даже вещи из натурального шелка по 6 - 10 рублей.

Фото: kp.by

Клиенты - разные, много среди них и мужчин.

- Ой, недавно приходил молодой мужчина, купил себе двое трусов, а потом покопался и взял 10 женских - «для племянницы», - смеется Наталья. - Приходили и девочки-стриптизерши, брали охапками корсеты… А вообще, отбоя от клиентов нет, недели за три раскупают все!

Фото: kp.by

Найти разговорчивых продавцов и покупателей сложно: покупатели стесняются фотографироваться, наемные работники боятся собственников. О круговороте вещей на рынке согласился рассказать громкоголосый парень, зазывающий: «Все вещи по три рубля, две за пятерочку».

Оказывается, продавцы покупают не «кота в мешке», вся одежда заранее рассортирована. Основное разделение - товар из России или Европы. На закупку тонны товара из Европы уходит в среднем 10 тысяч рублей, российский стоит в пять раз дешевле.

Фото: kp.by

- Европейские вещи всегда очень хорошие приходят, одежда в каждом мешке аккуратно упакована, обработана на специальной фабрике, каждый мешок под своим артикулом, из которого понятна категория товара, вид одежды, страна привоза. А секонд из России часто приходит просто сваленный в мешки, покупать его рискованно. Иногда открываешь мешок - а там одни носки вонючие и рваные, - признается продавец.

Фото: kp.by

Цена зависит и от сорта, их три. Сортируют поношенную одежду и по виду: джинсы и куртки будут дороже, чем одежда «микс» или детская. Иногда на столах появляется стоковая одежда, она дороже всего, по 30 - 40 рублей за вещь.

- Самый «топчик» забирают оптовики, они приезжают, открывают мешки и смотрят, что там. Берут самое хорошее, потом в соседних палатках продают по 30 - 40 рублей за вещь. Все остальное продаем мы. Система такая: сначала нужно отбить деньги за товар, потом он понемногу уценивается. Последний товар привезли в субботу и продавали по 20 рублей, а в четверг уже все деньги отбили. Но ни разу не было, чтобы одежду продавали под ноль. У нас на рынке много точек, что не продается - скидываем туда на распродажу, а себе новые вещи кладем. Даже по 50 копеек за вещь продаем! Если все равно не продается - отдаем в разные деревни и поселки по рублю за килограмм. Хотя недавно ливни сильные пошли, а у нас как раз одежда по 50 копеек, даже не стали ее накрывать, сгрузили потом в мешки - и на свалку.

Фото: kp.by

«Закупаются и владельцы секондов, и продавцы из соседнего торгового центра»

Одежду постоянно пытаются украсть. Чтобы за всеми усмотреть, продавцы стоят на специальных высоких стульях.

- Хотя за всеми не уследить, - продавец машет рукой. - Вчера поймал женщину, она четыре вещи по два рубля пыталась унести. Ментам таких обычно не сдаем, просто забираем в тройном размере деньги. А недавно смотрю: одна дама внаглую тырит, как начала уходить - схватили ее. У нее ни рубля с собой не было, поэтому наругался и отправил... А что делать?

В этот момент к продавцу подходит женщина с просьбой поменять купленное здесь пару дней назад платье - не подошло по размеру. Тот отвечает, что поношенная одежда не подлежит обмену, но под давлением покупательницы сдается - меняйте!

Примерить можно только на месте или оставить залог и померить в туалете торгового центра «Мир моды». Хотя пару раз я заметила и полуголых женщин, пытающихся влезть в платья прямо у столика.

- Большинство покупателей - женщины, для них и 70% всей одежды на рынке. Годами каждый день приходят одни и те же люди, я уже многих знаю в лицо. Наверное, перепродают. Сам я тоже здесь одеваюсь, только обувь новую беру, - признается продавец. - Недавно купил джинсы Tommy Hilfiger и Armani, рубашки дорогие в упаковках.

Фото: kp.by

И правда, за несколько часов на рынке мне попались люксовые вещи, которые изначально стоили не одну сотню долларов. Но большинство товаров - все же молодежный масс-маркет.

- Закупаются здесь и владельцы секондов, и даже продавцы из соседнего торгового центра, - рассказывает продавец женской одежды. - Берут стоковые вещи у меня по 20 рублей, а потом продают у себя как новые по 120 рублей. Вот это выгода! А у нас аренда - 300 рублей за одно место в месяц, очень дорого! В «Мире моды» и то дешевле.

Фото: kp.by

Зарплаты у продавцов разные, кому-то платят процент от продаж, кому-то - фиксированную сумму (говорят, в среднем по 260 рублей в неделю). Но меньше тысячи рублей точно не выходит, все же работают люди на жаре и холоде, в любую погоду. В выходные иногда можно заработать и по 200 рублей чистыми на процентах. Владельцы точек получают «маржу» куда больше.

- Если летом купили за 5 тысяч долларов товар, заработать на нем можно 25-35 тысяч. Зимой продажи хуже: или выходим в ноль, или в небольшой плюс. Конечно, выхлопы уже не те, что десять лет назад - тогда скупали так, что за день пустой стол оставался! В те времена продавцы секонда себе на дворцы заработали. Хотя и теперь живут хорошо, за год на квартиру в Минске зарабатывают, - делится с нами продавец, работающий на рынке уже 10 лет.