Названы продукты, которые можно есть перед сном 3 18.07.2019, 21:05

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Если навязчивые мысли о еде не дают спать, лучше побаловать себя чем-то не слишком вредным.

Диетологи назвали продукты, которые все же можно употреблять во время так называемого ночного жора. Но предупредили при этом, что от этой вредной привычки нужно себя отучать. В идеале последняя трапеза должна быть как минимум за три часа до сна, пишет gorvesti.ru.

Итак, если вы поздно вернулись домой или выполняли срочную работу за компьютером до поздней ночи и есть хочется, то без вреда для фигуры можно перекусить горстью орехов. Они дают хорошее насыщение. К тому же любые орехи, а особенно грецкие, содержат массу полезных для организма веществ.

Раз уж избежать ночных визитов к холодильнику не получается, положите в него по крайней мере что-то полезное: кефир или натуральный йогурт без всяких добавок и сахара. Эти продукты быстро насытят организм белком и наладят микробиот кишечника.

Порция гречневой или овсяной каши без масла и молока тоже не повредит. Но лишь при условии, что это традиционно сваренные каши, а не каши быстрого приготовления из пакетиков.

Подходят для ночного перекуса также нежирный сыр с овощами или хумус.